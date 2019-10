Alunni delle medie con guanti e sacchi neri per ripulire il centro cittadino

VIADANA (20 ottobre 2019) - Anche quest’anno, per la 18esima volta, la scuola media Parazzi ha partecipato a Puliamo il mondo, l’edizione italiana di Clean up the world. Venerdì cinque classi di prima media, munite di guanti e sacchi, accompagnate dai docenti e scortate da alcuni assistenti civici volontari, hanno ripulito alcune aree pubbliche del centro cittadino, scovando spazzatura più o meno visibile, ma inesorabilmente sparsa tra cespugli, prati e asfalto. Il rifiuto più diffuso ed insidioso raccolto dai ragazzi, in una considerevole quantità, è il mozzicone di sigaretta, seguito da bottiglie di vetro, lattine, sacchetti di plastica e varie tipologie di carta. Presente l’assessore all’Istruzione Ilaria Zucchini che, a nome dell’amministrazione, ha ringraziato il dirigente scolastico Mariella Ceccarelli, i docenti e i ragazzi, i volontari e l’Ufficio Ambiente del Comune. «Un momento allegro e divertente per i ragazzi, ma anche di importante significato educativo verso l’ambiente che ci circonda», ha detto la Zucchini, «per sensibilizzare sul fatto che tutti possiamo fare qualcosa per lasciare l’ambiente più pulito di come lo si trova».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO