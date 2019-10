Vandali, subito danneggiata la casetta per i gatti randagi

SOLAROLO MONASTEROLO (20 ottobre 2019) - «Ho cercato di aiutare dei gatti abbandonati posizionando una specie di casetta, per fare in modo che il cibo fosse protetto dalle intemperie. Ma dopo poche ore hanno distrutto tutto e giovedì hanno gettato quel che restava in strada». A parlare è una volontaria, residente a Motta Baluffi: «Martedì mattina ho collocando quel piccolo contenitore, ma al pomeriggio non c’era più nulla. Il Comune era comunque già stato informato da settembre della situazione di gatti in stato di abbandono». La finalità era unicamente «civica — spiega la cittadina —. Nessuno intendeva importunare il prossimo, ma solo dare una mano ad animali in difficoltà, cercando di collaborare per alleviare un problema. Distruggendo tutto che cosa si ottiene? Credo che abbia qualche problema personale chi commette un atto distruttivo e di cattiveria prepotente verso chiunque senza un dialogo».

