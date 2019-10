Muro della discordia, vicini di casa in lite: appello a Mattarella

SAN MARTINO DELL'ARGINE (19 ottobre 2019) - Hanno presentato ricorso anche al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, T.P. e S.P., i due cittadini di San Martino dall’Argine colpiti dall’ordinanza di abbattimento di alcune porzioni di un muro che non rispetta i limiti previsti dalla legge. Una vicenda estenuante di beghe tra vicinato in cui è finito in mezzo anche l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessio Renoldi, arbitra di questa battaglia legale e che ovviamente deve far rispettare la normativa.

La complessa vicenda dura da 18 anni ossia da quando nel 2001 viene realizzato un focolare di caminetto e che prosegue nel 2007 con la realizzazione di una porzione di fabbricato che per 20 centimetri non rispetta il limite di distanza di cinque metri dalla proprietà del vicino.

