Arrestato dai Carabinieri nel bel mezzo della raccolta di marjuana

VIADANA (18 ottobre 2019) - All’anagrafe disoccupato di fatto, stando alle risultanze investigative dei carabinieri di Boretto che l’hanno arrestato, unitamente agli agenti della Polizia Locale del comune di Boretto e una unita cinofila della Polizia Provinciale di Reggio Emilia, era dedito alla coltivazione e produzione di marjuana. A scoprirlo appunto i carabinieri di Boretto che nella mattinata di ieri, con la collaborazione della Polizia Locale e il prezioso contributo del fiuto del fido della Polizia Provinciale di Reggio Emilia, hanno arrestato con l’accusa di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un 39enne originario di Viadana e residente a Boretto, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura reggiana. All’uomo i carabinieri hanno sequestrato oltre 2 chili di marjuana in buona parte appena raccolta e prossima all’essicazione: nel campo adiacente l’abitazione erano rimaste solo tre piante da estirpare per la successiva alla lavorazione che sono state sequestrate unitamente a una bilancia di precisione e ad appunti contabili ricondotti dai carabinieri di Boretto all’illecita attività e per questo all’attento vaglio. Il 39enne alla luce della flagranza di reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti veniva dichiarato in arresto.

