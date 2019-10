Villa Ferrari, 'Note d'autunno' con Ugo Orlandi e Camilla Finardi

GUSSOLA (18 ottobre 2019) - L'Amministrazione comunale di Gussola presenta la rassegna musicale "Note d'Autunno" . A parlare è l'Assessore alla cultura Doris Bia: "Il primo evento - 'Duo Invenzione' - si terrà sabato 19 ottobre alle ore 21 in Villa Ferrari a Gussola, a cura di Ugo Orlandi e Camilla Finardi ed il secondo evento il 9 novembre alle ore 21 nella chiesa parrocchiale S.Maria Annunciata in Gussola a cura dei Classic Strings e sarà l'occasione per dare il benvenuto al nuovo parroco Don Roberto Rota, il cui ingresso è previsto per domenica". Aggiunge l'assessore: "Il primo evento è composto da un duo per nove strumenti a plettro, un recital dinamico in cui due grandi mandolinisti del panorama internazionale si destreggeranno su 72 corde, fra budello e metallo. Seguendo il file rouge dell'invenzione musicale e del tema con variazioni, verranno eseguite rare pagine della letteratura mandolinistica con strumenti sia antichi di origine lombarda, fra cui il mandolino bresciano o cremonese di Giacomo Merchi, sia moderni e desueti, come il liuto camtabile di Raffaele Calace. Per la realizzazione della rassegna si ringraziano Villa Ferrari per la disponibilità dei locali e Cassa Padana per la collaborazione dimostrata.

