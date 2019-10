CNC-Vappina: “Meno plastica e aria più pulita”

CASALMAGGIORE (18 ottobre 2019) - Il gruppo di minoranza CNC-Vappina chiede una “Casalmaggiore senza plastica. La nostra campagna elettorale - dicono gli esponenti della compagine - è stata Plastica free e fin dal primo consiglio ci siamo portati bottigliette di vetro e bicchieri di carta. Prima e più ancora dei proclami, bisogna cominciare a cambiare le nostre abitudini. Nel prossimo consiglio facciamo alcune proposte concrete per ridurre le bottigliette sul nostro territorio. La messa al bando da parte dell'Europa della plastica non riguarda le bottigliette che purtroppo sono la stragrande maggioranza dei rifiuti in plastica. Su 509 tonnellate di plastica prodotta da casalmaggiore nel 2018, circa 200 tonnellate sono di bottigliette. I locali gestiti dal comune (uffici, scuole, biblioteca) ne producono non meno di una tonnellata. Proponiamo allora che le macchinette distributrici degli uffici e della biblioteca siano d'ora in poi rifornite di plastica biodegradabile e biocompostabile e bicchieri e palette di carta e che ci si accordi con le scuole affinché facciano altrettanto. Nel frattempo si può provvedere a dotare di fontanelle, oltre che le scuole, anche il municipio, la biblioteca e le frazioni. È opportuno che le borracce di Padania acque, pioniere per questa causa, oggi diventino di alluminio. Inoltre è importante che l'amministrazione sensibilizzi le attività a ridurre la plastica con un riconoscimento rilasciato dal Comune con il logo "Casalmaggiore senza plastica" o simili che dovrebbe poi essere posto anche sul materiale turistico. Vorremmo che partisse da Casalmaggiore anche una proposta per sostituire i contenitori di detersivi e detergenti di cui la normativa europea purtroppo non si occupa”.

Continua CMC-Vappina: “La seconda mozione riguarda l'aria. Sulla Asolana passano 18mila mezzi giorno e questo rischia di essere estremamente pericoloso. Chiediamo che Arpa ponga una postazione provvisoria di controllo dell'aria. Il sindaco è responsabile della salute dei suoi cittadini e la presenza di dati preoccupanti può rafforzare prese di posizione nette, ordinanze, atti dimostrativi che se replicati dagli altri Comuni tagliati da questo fiume di smog, potrebbero davvero finalmente smuovere verso una soluzione infrastrutturale ormai urgente. Casalmaggiore la Nostra Casa - Vappina".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO