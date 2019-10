«Io tra i vip della televisione. Sogno realizzato»

PIADENA DRIZZONA (18 ottobre 2019) - Domenica 8 settembre è stata protagonista di una puntata di Forum su Canale 5, andata in onda in diretta, con tutte le insidie del caso, e se l’è cavata benissimo. Martedì sera, inoltre, è apparsa su Tv 8 a Guess My Age, il programma condotto da Enrico Papi, e anche stavolta è andata per il meglio. La concorrente, aiutata da Tullio Solenghi, doveva indovinare la sua età.

Appare sempre più spesso in televisione Giovanna Bellagio, piadenese, 63 anni, figlia di Gaetano Ferrari, conosciuto da tutti come ‘Tano Baracca’, scomparso a 92 anni nel 2012, figura assai conosciuta a Piadena.

«Nel 2016 - ricorda Giovanna - sarei dovuta apparire a ‘Uomini e Donne’: «Avrei dovuto fare la corte a Marco, un 54enne ma poi accadde che si ritirò dal programma avendo trovato una donna e così, per non ‘bruciare’ l’immagine mia e di altre due corteggiatrici, non ci fecero apparire in tv».

Ma Giovanna si è rifatta in pieno quest’anno: «Devo dire di non aver insistito molto per andare in tv, mi è andata bene subito. E devo anche dire che Mediaset mi ha trattata benissimo. Tutto è nato dal fatto che nella bacheca di Forum ho letto un messaggio in cui dicevano di cercare attori del nord Italia. Molti partecipanti sono di Roma o del sud e avevano bisogno di inflessioni diverse. Così ho mandato i miei dati, una foto del viso sorridente e una intera, dopo aver contattato una referente del programma. Dopo tre giorni mi hanno invitata al provino a Milano. Era il 7 giugno. C’erano persone da 18 a 80 anni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO