Dopo mezzo secolo chiude il negozio della Coop

SAN GIOVANNI IN CROCE (15 ottobre 2019) - Dopo i punti vendita di Casalmaggiore Canneto sull’Oglio e Solarolo Rainerio, Coop chiuderà anche il negozio di San Giovanni in Croce. La cessata attività del negozio posto in via Matteotti non è ancora stata fissata ma sarà comunque entro fine dell’anno, dunque rimarrà aperto al massimo ancora poco più di due mesi.

Per San Giovanni la presenza del supermercato Coop, che aveva una superficie di vendita di 103 metri quadrati, era una sorta di istituzione visto che era aperto da circa mezzo secolo e per anni è stato, seppur di piccole dimensioni, il ‘supermercato’ del paese.

