La stazione cambia volto: 'Ora interventi per il decoro'

PIADENA DRIZZONA (16 ottobre 2019) - Lavori di manutenzione straordinaria in vista alla stazione ferroviaria di Piadena, per il miglioramento del decoro ma anche interventi che dovrebbero aiutare a mitigare i disagi dei residenti di borgo Fornace, almeno dal punto di vista acustico. E possibile assegnazione in comodato d’uso al Comune dei locali liberi per un possibile utilizzo successivo da parte di una associazione. Questo l’esito dell’incontro che ieri mattina il sindaco Matteo Priori ha avuto con l’ingegner Luca Cavacchioli, dirigente di RFI per la Lombardia, in municipio. «La stazione di Piadena – riferisce il sindaco – è considerata da RFI come una delle più importanti della Lombardia, per la sua posizione e per la sua rilevanza, visto l’incrocio di due linee come la Mantova-Milano e la Parma-Brescia. Per questo motivo l’ingegnere mi ha assicurato che porrà la massima attenzione per la sistemazione dei problemi aperti. Parliamo dell’erba tra i binari, di alcuni marciapiedi da sistemare, dei servizi igienici che spesso non funzionano. Ho fatto anche presente che in caso di pioggia abbondante il sottopasso si allaga, costringendo i passeggeri ad attraversare i binari con i pericoli che questo comporta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO