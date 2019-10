Rugby, lo sport che aggrega: 'La club house è il nostro sogno'

CASALMAGGIORE (16 ottobre 2019) - «Il nostro sogno, adesso, è realizzare la Club House». Nelle parole di Paolo Bonelli, vicepresidente della società di rugby Casalmaggiore R.F.C., di cui è presidente Luciano Campanini, si sintetizza un’aspirazione condivisa da tutti, qui dalle parti di Casalbellotto. «Stiamo crescendo molto e nel nostro sport, tradizionalmente, le Club House sono luoghi di aggregazione, di condivisione, di divertimento».

È lì che il club diventa famiglia, dove si sviluppa e crea un legame inscindibile con i propri tesserati, con il proprio territorio. È quello il luogo del terzo tempo, una delle più caratteristiche tradizioni del mondo del rugby. Si svolge dopo la partita e fa riunire tutti i giocatori delle due squadre, che colgono l’occasione per offrirsi da bere e da mangiare e scambiare opinioni e considerazioni, come succede tra amici. «Abbiamo già un grande gazebo dedicato al terzo tempo — aggiunge Bonelli — ma adesso attendiamo i finanziamenti regionali, tramite l’amministrazione comunale di Casalmaggiore, per realizzare un edificio vero e proprio», osserva Bonelli. «Abbiamo già il progetto esecutivo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO