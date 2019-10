Lista d’attesa interminabile, otto mesi per una vaccinazione

VIADANA (15 ottobre 2019) - Dopo le lunghe code per il rinnovo dell’esenzione del ticket delle scorse settimane, con tempi d'attesa agli sportelli che hanno messo a dura prova anche le persone più pazienti, il Distretto sanitario di Viadana entra di nuovo nell’occhio del ciclone. «Ho telefonato al polo vaccinale per un appuntamento per eseguire una vaccinazione, mi hanno risposto che in agenda il primo posto disponibile è a giugno 2020», tuona una signora, che poi sfoga la propria indignazione. «Non avevo certo la pretesa di ottenere l’appuntamento tra uno o due mesi, ma otto mi sembrano veramente eccessivi. Elogiano tantissimo la sanità lombarda, evidentemente in questo pool di eccellenze non è incluso il polo vaccinale di Viadana». E la signora non è l'unica a cui hanno fissato un appuntamento con tempi così dilatati.

