Ponte sul Po e polemiche, Daina: Lega e M5s indecenti

CASALMAGGIORE (12 ottobre 2019) - «Siamo oltre la decenza». Non le manda a dire Mario Daina, segretario del Pd locale, rispetto a quanto emerso sulla vicenda del futuro ponte sul Po. «Ho letto dichiarazioni di esponenti della Lega e del Movimento 5 Stelle che stravolgono la realtà. Tutti noi - osserva Daina - sappiamo molto bene che i fondi per la sistemazione del ponte attuale sono stati trovati grazie all’impegno dell’ex sottosegretario Luciano Pizzetti. Che qualcun altro venga a dare lezioni su questo tema è del tutto inaccettabile. Personaggi che non hanno mai fatto nulla per il nostro territorio si mettono l’aureola. Per quanto poi riguarda il nuovo ponte, di cui purtroppo la Regione si infischia, va detto molto chiaramente che le risorse ci saranno se e quando la provinciale Asolana passerà nella proprietà dell’Anas. Su questo fronte, l’unico possibile, Pizzetti si è già impegnato. In tutta questa partita infrastrutturale, poi, è essenziale far rientrare anche la realizzazione della tangenziale di Casalmaggiore, opera fondamentale per tutto il territorio».

