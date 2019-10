Incidenti, parola alle vittime

CASALMAGGIORE (11 ottobre 2019) - Domenica 13 ottobre l’ANMIL — Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro — celebra in tutta Italia la 69esima edizione della ‘Giornata per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro’ sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. La sezione di Cremona ha organizzato la manifestazione a livello provinciale in quel di Casalmaggiore. Altri eventi si terranno in tutte le città, con la partecipazione delle massime istituzioni in materia per confrontarsi sui dati relativi al fenomeno infortunistico e su cosa è necessario fare per una maggiore sicurezza sul lavoro. La celebrazione principale quest’anno si terrà a Palermo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO