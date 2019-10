Sedicente elettricista denunciato per truffa ad un pensionato

TORRE DE' PICENARDI (10 ottobre 2019) - I Carabinieri della Stazione di Torre de’ Picenardi (CR) hanno denunciato un sedicente elettricista di circa 40 anni per truffa in danno di un pensionato della zona. L’uomo avrebbe risposto ad un inserzione su Facebook, postata dalla vittima, che ricercava un tecnico specializzato in grado di riparargli il citofono di casa. Il presunto elettricista, presentatosi presso l’abitazione del pensionato agli inizi di settembre, si sarebbe fatto consegnare da quest’ultimo la somma di 20 euro, quale compenso per l’intervento, ed ulteriori 100 euro per l’acquisto di un nuovo citofono che avrebbe dovuto installare di lì a breve. Tuttavia, il 40enne, una volta intascato il denaro, si rendeva irreperibile. I militari sono riusciti a risalire alla reale identità del truffatore - un quarantenne pregiudicato originario della provincia di Napoli - che è stato deferito all’autorità giudiziaria.

