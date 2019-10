Incidente tra auto, disagi al traffico sull'Asolana

SAN GIOVANNI IN CROCE (9 ottobre 2019) - Disagi al traffico per circa un'ora lungo la provinciale Asolana, in seguito ad un incidente stradale avvenuto all'altezza di via Giannino Busi. Il sinistro si è verificato pochi minuti dopo le 9 ed ha visto coinvolte due Fiat Punto, entrate in collisione per cause in via di verifica da parte dei carabinieri di Rivarolo del Re e di Torre de' Picenardi, intervenuti sul posto.

Su una Punto viaggiavano tre persone: oltre al conducente, M.T., 58 anni, residente nel Milanese, illeso, sono rimasti feriti D.G., bresciano, 33 anni e un'altra persona. Contuso anche il conducente dell'altra Punto, G.T., 47 anni, di Canneto sull'Oglio. Due autoambulanze della Padana Soccorso hanno portato un ferito all'ospedale Oglio Po di Casalmaggiore e gli altri due al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Cremona. Lungo l'Asolana si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni. Il traffico è tornato alla normalità intorno alle 10, salvo poi interrompersi nuovamente durante il recupero dei veicoli incidentati.

