Nuova caserma dei carabinieri, dalla Regione 680.000 euro

SAN GIOVANNI IN CROCE (8 ottobre 2019) - La Giunta lombarda ha ufficializzato oggi, l'adesione della Regione all'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione della nuova sede per l'accasermamento dei reparti dell'Arma, approvando la delibera proposta dal presidente Attilio Fontana, di concerto con gli assessori Massimo Sertori (Enti locali, Montagna, Piccoli Comuni e Programmazione negoziata) e Riccardo De Corato (Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale).

"Regione Lombardia - ha spiegato Massimo Sertori - aderisce all'Accordo di Programma, considerando i contenuti del progetto di alto interesse pubblico e regionale e persegue l'obiettivo di realizzare nuove Caserme in un'ottica di pianificazione di iniziative infrastrutturali". "In questo caso - ha continuato l'assessore - attuiamo le intenzioni dell'Unione dei Comuni di Palvareta Nova (San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Solarolo Rainerio e Voltido), in provincia di Cremona, che ha proposto questa soluzione in sostituzione dell'attuale sede non piu' adeguata all'espletamento delle funzioni e situata nel Comune di Solarolo Rainerio". "Si tratta di un intervento atteso e importante per il territorio - ha concluso Sertori -, che verrà realizzato su un'area di proprietà comunale facilmente accessibile dalla popolazione e che aiuterà a incrementare la percezione di sicurezza".

A fronte di una spesa complessiva pari a 980.000 euro, Regione Lombardia stanzierà un importo totale di 680.000 euro, mentre il Comune di San Giovanni in Croce metterà a disposizione proprie risorse per 300.000 euro. Il progetto prevede l'avvio dei lavori nel gennaio del 2020 e l'ultimazione e il collaudo della nuova caserma nel novembre 2020.

