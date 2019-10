Badante infedele, i gioielli nella torta: sventato il raggiro

MOTTA BALUFFI (8 ottobre 2019) - L’idea - prelevare furtivamente i gioielli di famiglia, nasconderli in una torta e portarseli in patria in un dolce contenitore - era indubbiamente ingegnosa. Il piano, architettato da una insospettabile badante romena, è però andato all’aria per una disattenzione dell’autrice. Perché con sé l’assistente alla persona, alla fine, ha portato la torta gemella sbagliata, quella che sarebbe dovuta restare a Motta Baluffi.

Il fatto è avvenuto alcuni giorni fa in paese. La badante ha così preparato una torta, infilandovi all’interno i preziosi della sua assistita, che non si era ovviamente resa conto di quanto stava succedendo ai suoi danni. I famigliari della signora hanno chiesto alla badante di preparare una seconda torta, identica a quella contenente i gioielli. Cosa che la romena ha fatto ben volentieri. Da tutti era lontanissima l’idea che potesse succedere quel che poi è avvenuto. Dopodiché la badante è partita e ha fatto effettivamente ritorno al suo Paese portandosi una torta: quella sbagliata, senza i monili all’interno.

A Motta Baluffi, così, è rimasta la torta contenente i gioielli. Inizialmente il dolce era destinato al Centro anziani del paese, per una festicciola. Poi le cose sono cambiate e la torta è rimasta in famiglia. Al momento del taglio, è apparso chiaro subito che c’era qualcosa che non andava. ‘Com’è dura ‘sta torta’, è stato il commento di chi la tagliava, tanto da suscitare anche un po’ di ilarità nei presenti sulle capacità da pasticciera della badante. Ben presto è apparso tutto chiaro.

I famigliari alla fine, a quanto risulta, hanno deciso di lasciare stare tutto e di non presentare alcuna denuncia. In fondo la badante è stata già punita dalla beffa di cui lei stessa è stata artefice e vittima. Chissà che espressione ha assunto quando ha tagliato la sua torta e non vi ha trovato nulla all’interno.

