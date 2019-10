Fondazione Santa Chiara, Acquaroni: «I conti sono a posto»

CASALMAGGIORE (7 ottobre 2019) - «Per la prima volta a mia memoria per l’anno 2018 si è avuto un leggero avanzo di gestione». Il presidente della Fondazione Santa Chiara, Mauro Acquaroni, di professione notaio, fa il punto della situazione sull’ente di via Formis illustrando un quadro rassicurante.

«Queste precisazioni — premette Acquaroni — meritano di essere rese pubbliche non tanto per incensare l’opera che il consiglio d’amministrazione presta (gratuitamente), quanto per dare risposte a voci che serpeggiano nei corridoi e che dipingono una situazione di scontento che non corrisponde al vero».

«Per dare una idea dei servizi che quotidianamente la Fondazione Santa Chiara eroga, vanno ricordati: i corsi di formazione professionale che contano 17 classi e quasi 280 ragazzi (trend in aumento, dato che nell’anno 2016/2017 erano 220, in quello 2017/2018 erano 241, in quello 2018/2019 erano 240); i corsi per apprendistato e adulti seguiti da più di 70 allievi: locali di foresteria praticamente occupati per intero per quasi tutta l’annata; alloggi e assistenza a manifestazioni e iniziative socialmente rilevanti quali International Music Festival e Ryla junior e atri ancora».

