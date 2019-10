Bancarotta fraudolenta, arrestato 74enne

VIADANA (7 ottobre 2019) - I militari della Stazione Carabinieri di Viadana hanno arrestato F.B. 74enne poiché raggiunto da ordine di detenzione domiciliare emesso dal Tribunale di sorveglianza di Brescia. L’uomo, che doveva scontare 2 anni e 4 mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta patrimoniale commessa a Mantova nel 2010 e consistita nel distrarre 900 mila euro, dopo le formalità di rito è stato sottoposto al regime di detenzione domiciliare. La detenzione domiciliare è stata disposta poiché l’uomo, già condannato ma con pena sospesa per il reato di bancarotta, nel 2016 era stato deferito dalla GdF di Mantova per emissione di fatture per operazioni inesistenti e omesso pagamento dell’Iva.

