Casalmaggiore 'piccola Venezia': inaugurata la Finestra sul Po

CASALMAGGIORE (6 ottobre 2019) - La Finestra sul Po, riproduzione di una bifora veneziana del municipio, dalle 18 di oggi, ora dell’inaugurazione, incornicia uno scorcio magnifico del Grande Fiume. «Spero che questo - ha detto l’assessore alla Cultura Marco Micolo - sia l’inizio di una svolta, in cui privato e pubblico lavorano per abbellire questa città. È un magnifico punto di partenza nel segno dell’inizio dello sviluppo turistico del territorio, in cui Giuseppe Boles, l’ideatore dell’iniziativa, ha creduto fortemente. E mi fa piacere che l’opera sia di Brunivo Buttarelli che era amico di mio padre». Boles ha sottolineato che Casalmaggiore è sempre stata chiamata ‘la piccola Venezia’ grazie alla sua posizione unica, appoggiata sulle rive del fiume, e ha invitato a lavorare per migliorare l’estetica dell’argine: «Trasformiamolo nel chilometro più romantico del Po».

