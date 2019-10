Guida in stato di ebbrezza e senza patente, due denunce

CASALMAGGIORE E VIADANA (6 ottobre 2019) - Due deferimenti per guida in stato di ebbrezza alcolica e guida senza patente. Nel primo caso i militari del nucleo operativo e radiomobile di Castiglione delle Stiviere hanno denunciato S.J. 54enne di Casalmaggiore. I fatti risalgono alla serata di venerdì, nel corso di un controllo stradale durante il quale i militari hanno sorpreso l’uomo alla guida del suo ciclomotore in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche. I militari della stazione di Viadana hanno invece denunciato A.P. 43enne italiano per guida con patente sospesa di persona sottoposta a misura di prevenzione personale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO