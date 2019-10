Bedriacum, ecco le monete restaurate scoperte nel 2018

CALVATONE (6 ottobre 2019) - In anteprima nazionale, stamattina alle 11, nella sala consiliare di Calvatone, è stato mostrato al pubblico il ripostiglio di monete rinvenuto a Bedriacum durante la campagna di scavi 2018 ed ora perfettamente restaurato. “Questo è un momento molto importante per la nostra comunità”, ha esordito il sindaco Valeria Patelli, affiancata dal predecessore Pier Ugo Piccinelli. “Lo scorso anno abbiamo promesso che avremmo fatto qui la presentazione ufficiale delle monete e, grazie anche al Soprintendente Gabriele Barucca, oggi abbiamo questa grande soddisfazione. Un grazie all’Università degli Studi di Milano e all’équipe archeologica coordinata dalla professoressa Maria Teresa Grassi, all’Università IULM-Human Lab di Milano per il lavoro di comunicazione, la Pro loco, i tecnici che stanno lavorando al futuro Visitors Centre che contiamo di aprire a maggio, dopo i lavori che inizieranno a novembre”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO