Fanfara Ghinzelli, 40 anni di emozioni

VIADANA (5 ottobre 2019) - Dopo 40 anni ritrovarsi ancora insieme con la passione per la musica e la propria città è davvero un traguardo molto prestigioso: quello della Fanfara ‘G. Ghinzelli’ che domani festeggerà, appunto, i primi quattro decenni di attività. La realtà, che fa parte della sezione viadanese ‘Bersagliere Salvino Zanichelli M.A.V.M.’ dell’Associazione Nazionale Bersaglieri guidata dal presidente Graziano Rizzi, è cresciuta nel tempo esibendosi in svariate località e occasioni, divenendo un punto di riferimento molto apprezzato nel panorama nazionale delle fanfare. Decine i musicisti — oggi sono più di una trentina di diverse fasce d’età — che hanno contribuito al successo di un’esperienza che è sì artistica, ma anche e soprattutto, un’occasione di consolidamento di rapporti umani e relazioni sociali. La popolarità della fanfara Ghinzelli è sempre sottolineata dall’affetto che il pubblico le tributa in ogni occasione: un’attenzione che proprio non mostra segni di cedimento ma che, anzi, trova ulteriori conferme quando strade e piazze vedono i fanti piumati ‘armati’ dei loro strumenti trasmettere solennità ma anche allegria. Da ricordare, fra le altre cose, la partecipazione ai raduni nazionali dei bersaglieri di Viareggio, Torino, Ferrara, Asti, La Spezia, Cremona e Pescara.

Il programma della festa prevede domani alle 9.15 il raduno in via Verdi, alle 9.45 il corteo per la posa delle corone di alloro al monumento dei Caduti e al monumento dei Bersaglieri, alle 10.30 la messa nella chiesa di Castello, alle 11.30 il clou della manifestazione con l'attesissimo concerto in piazza Matteotti.

