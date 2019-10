Domenica l’insediamento di don Giuseppe Manzoni

VICOMOSCANO (4 ottobre 2019) - È tutto pronto per celebrare l’ingresso del nuovo parroco don Giuseppe Manzoni (assistente ecclesiastico Scout Agesci per la Zona Cremonese) presso le parrocchie di Casalbellotto, Fossacaprara, Quattrocase, Vicomoscano. La Messa di ingresso, unica per le quattro parrocchie, sarà presieduta da monsignor Antonio Napolioni domenica 6 ottobre alle ore 10 presso la chiesa di S. Pietro apostolo in Vicomoscano.

In vista del lieto evento, le comunità si sono ritrovate mercoledì 2 ottobre alle ore 21 per un momento di preghiera condivisa, condotta da don Davide Barili, vicario zonale della Zona 5. «Nel segno della continuità, il parroco uscente don Ottorino Baronio e il parroco entrante don Giuseppe Manzoni si sono più volte incontrati, per confrontarsi sul futuro della comunità – dichiara don Barili –. Don Baronio consegna al nuovo arrivato una pastorale strutturata in nove anni di servizio e che, nella libertà che è propria di ogni pastore, don Manzoni accrescerà sicuramente con il suo contributo».

La celebrazione sarà allietata dal coro interparrocchiale diretto dal maestro Cesare Visioli. Alla Messa seguirà un rinfresco presso l’oratorio per dare a don Manzoni il benvenuto.

Biografia di don Manzoni

Classe 1958, originario di Caravaggio, don Giuseppe Manzoni è stato ordinato nel giugno 1985. Ha iniziato il proprio ministero pastorale a Fornovo S. Giovanni in qualità di vicario. In quegli anni ha intrapreso gli studi presso la Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale, continuando poi alla Pontificia Università Lateranense, dove ha ottenuto la licenza in Teologia Pastorale. Insegnante in Seminario dal 1999 (fino al 2003 è stato anche vicerettore ed economo), dal 1999 al 2007 è stato assistente Giovani AC e dal 2002 al 2005 assistente ecclesiastico FUCI e MEIC. Dal 2005 al 2007 ha ricoperto l’incarico di vicecancelliere di Curia e notaio del Tribunale ecclesiastico. Don Manzoni, che dal 2003 è assistente ecclesiastico AGESCI, dal 2007 al 2013 è stato parroco delle comunità di S. Marino, Gadesco e Pieve Delmona. Dal 2013 era parroco delle parrocchie di Piadena, Vho e Drizzona. Ora mons. Napolioni gli ha affidato l'incarico di parroco dell’unità pastorale di Vicomoscano, Quattro Case, Fossa Caprara e Casalbellotto.

