Ensemble Salieri, Fava è l’anima e la mente

CASALMAGGIORE (4 ottobre 2019) - È l’anima dell’Ensemble Salieri, un gruppo giovanile di clarinetti e clarinetto basso fondato nel 2007 — come costola della Società Musicale Estudiantina — che ha all’attivo qualcosa come 120 concerti ufficiali, ai quali si aggiungono esibizioni che portano il numero complessivo delle uscite pubbliche a 150. Inoltre, ha realizzato 506 trascrizioni di brani adattandoli al clarinetto. Il maestro Fabio Fava, 46 anni, di Casalmaggiore, si accinge a suonare, con il suo gruppo, per la 121esima volta in quel di Busseto, nella Rocca, in occasione dell'inaugurazione della rappresentazione di Aida, domenica 13 ottobre. In caso di maltempo, il concerto si terrà in teatro.

