PalaBaslenga, alle ragazze È Più Pomì piace

CASALMAGGIORE (3 ottobre 2019) - Da martedì la palestra comunale del centro sportivo Baslenga è stata riaperta alle attività, dopo i lavori di riqualificazione effettuati dalla G.I. (General Impianti) srl di Pomezia (Roma) che hanno restituito l’impianto a nuova vita. Ad inaugurare, per così dire, gli spazi rinnovati sono state le atlete della È Più Pomì, per un allenamento. In particolare, sono state installate nuove luci, la pavimentazione è stata rifatta in taraflex (un materiale che assicura il massimo confort e sicurezza), sono stati rifatti gli infissi, messe nuove porte, sistemata la terrazza. L’importo complessivo dei lavori, che interesseranno anche la parte esterna, ammonta a 380 mila euro. Il rifacimento del fondo è stato realizzato grazie al ribasso d’asta. La scelta del materiale è stata decisa in base al fatto che il campo dovrà ospitare allenamenti e partite sia di pallavolo, con la È Più Pomì, che di basket: la Tazio Magni Gussola disputerà in Baslenga, vista l’indisponibilità per lavori del PalaGhidetti, le partite casalinghe del campionato di serie D di pallacanestro.

