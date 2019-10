No al tunnel in trincea tra San Giovanni e Solarolo

SOLAROLO RAINERIO (2 ottobre 2019) - No al tunnel in trincea tra gli abitati di San Giovanni in Croce e Solarolo Rainerio. Questo l’esito del voto con cui il consiglio comunale, lunedì sera, all’unanimità, ha approvato la mozione presentata dal capogruppo di minoranza Dario Ruggeri. Con il voto, il consiglio comunale impegna la giunta comunale ed il sindaco «ad opporsi nelle sedi sovra-comunali opportune (Provincia e Regione)» ed esprime «la contrarietà alla realizzazione della tangenziale sull’Asolana, meglio conosciuta come ‘Strada in trincea tra gli abitati di San Giovanni in Croce e Solarolo Rainerio’». La mozione impegna «altresì il sindaco a voler proporre alla Provincia di Cremona, che sta attivandosi alla redazione del nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, per eliminare il tracciato attualmente previsto e di proporre un tracciato alternativo» e impegna «altresì il sindaco di Solarolo ad attivarsi ad un confronto con il sindaco di San Giovanni per verificare l’opportunità di effettuare opere compensative diverse dalla tangenziale e comunque utili per aumentare la sicurezza della circolazione stradale sui territori di Solarolo e San Giovanni». Tutti hanno insomma convenuto che il progetto in trincea sia improponibile e che l’unica possibilità sia il tracciato a est di San Giovanni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO