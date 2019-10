Finestra romantica sul Po, domenica il primo sguardo

CASALMAGGIORE (1 ottobre 2019) - È stata installata oggi e sarà inaugurata domenica alle 18 la ‘Finestra romantica sul Po’, allestita in zona Lido Po a Casalmaggiore su idea di Giuseppe Boles. L’obbiettivo dell’installazione è quello di «incorniciare uno dei più bei tramonti d’Italia». Si tratta della riproduzione in acciaio, alta quasi 4 metri, di una finestra del palazzo municipale, collocata nel parco in fregio alla via Alzaia, come ‘belvedere’ per il tramonto sulla curva del fiume. Il progetto è curato da Daniele Mazzini.

