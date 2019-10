Infiltrazioni criminali: 'L'attenzione è sempre alta'

CASALMAGGIORE (1 ottobre 2019) - Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che riunisce le massime autorità provinciali, si è riunito oggi dalle 11 alle 12.20 su iniziativa del prefetto Vito Danilo Gagliardi nella sala consiliare di Casalmaggiore. A fare gli onori di casa è stato il sindaco Filippo Bongiovanni, che ha ricordato come si trattasse del terzo appuntamento del genere «con focus sulle infiltrazioni criminali del territorio».

Il prefetto ha introdotto il tema del giorno: «Il virus delle pressioni di tipo illecito che può infettare la cosa pubblica. È bene ricordare che è pericoloso sottovalutare eventuali segnali». Il procuratore capo Roberto Pellicano ha sottolineato che «la prima cosa da fare è individuare il fenomeno e isolarlo». Cosa che si può fare «solo sul piano culturale», sul territorio. Come? Bisogna tra chi è onesto e chi no, insomma «occorre evitare le commistioni». Il tenente colonnello Salvatore Gueli, responsabile sezione operativa DIA di Brescia, ha spiegato: «La nostra azione è aggredire gli aspetti finanziari, come il riciclaggio e le operazioni sospette».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO