Carica la Postepay e non paga, 40enne condannato per truffa

CASALMAGGIORE (1 ottobre 2019) - Carica la Postepay, lascia i dati ma poi non torna a saldare il debito. Per questa truffa ai danni di una tabaccheria di Viadana è stata condannato a sei mesi e 200 euro di multa un 40enne italiano di Casalmaggiore. I fatti risalgono al 15 gennaio del 2014. Quel giorno l'uomo era entrato nella tabaccheria Manzoni di Viadana chiedendo al gestore di poter ricaricare una carta di credito Postepay con 350 euro. Aveva fornito i documenti necessari ossia la carta d'identità e il codice fiscale e l'importo era stato regolarmente accreditato. Per pagare però aveva utilizzato la sua carta di credito che non aveva la copertura necessaria. L'uomo si era scusato, promettendo al gestore che sarebbe tornato il giorno successivo per saldare il debito. Cosa che però non fece. Da lì era partita la denuncia del tabaccaio conclusasi con la condanna avvenuta ieri in tribunale a Mantova.

