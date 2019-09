Clima, l'ecologista Chiarini: 'Comune poco lungimirante'

CASALMAGGIORE (30 settembre 2019) - «#Abbicuradelcreato. Questo è il messaggio che si legge sulla recinzione delle scuole medie. Lo stesso giorno abbiamo appreso dalla stampa che il Comune di Casalmaggiore non ha sottoscritto lo stato di emergenza climatica. Due messaggi diametralmente opposti». Inizia così la presa di posizione di Damiano Chiarini, presidente del gruppo Persona-Ambiente sulle ultime vicende consiliari, dopo la bocciatura della mozione presentata da Alberto Fazzi del Listone. «Il negare l’evidenza del cambiamento climatico e la corresponsabilità delle azioni umane che lo comportano è coerente con le politiche ambientali promosse dall’amministrazione comunale negli ultimi anni, che non brillano di lungimiranza. Questo non mi meraviglia. Non avere coscienza del cambiamento del clima a livello globale vuol dire non avere attenzione al territorio, alla valle del Po che ne risente fortemente».

