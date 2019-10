Arrivano gli ausiliari del traffico

CASALMAGGIORE (1 ottobre 2019) - Il Comune di Casalmaggiore si sta preparando ad attivare i volontari ausiliari di polizia locale, ai quali sarà però vietato l’esercizio di un potere di accertamento dell’identità personale nonché il potere sanzionatorio delle violazioni riscontrate durante l’espletamento del servizio. Al momento gli ausiliari non sono ancora operativi, perché servono alcuni passaggi istituzionali perché lo diventino. La giunta comunale, anzitutto, ha approvato lo schema del regolamento che disciplina la materia e ha nominato come responsabile del procedimento il capo del settore Vigilanza, Silvio Biffi. A lui compete pubblicare all’albo pretorio e sul sito internet del Comune un avviso affinché chiunque vi abbia interesse formuli osservazioni o reclami allo schema di regolamento, entro i successivi dieci giorni. Analizzate le eventuali osservazioni, della questione si occuperà anche la Commissione affari istituzionali. Alla fine sarà il consiglio comunale a dover licenziare in via definitiva il regolamento.

