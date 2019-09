Il paese accoglie don Mauri

VOLTIDO-PIADENA DRIZZONA (30 settembre 2019) - Arrivi e partenze nelle parrocchie del territorio. Ieri mattina, in contemporanea, dalle 11, a una manciata di chilometri di distanza, si sono svolte due funzioni. A Voltido ha fatto il suo ingresso come collaboratore parrocchiale dell’Unità pastorale Monsignor Barosi (San Giovanni in Croce, Solarolo Rainerio, San Lorenzo Aroldo, Voltido e Casteldidone) don Giampaolo Mauri, incaricato anche come cappellano della Fondazione Giuseppe Aragona. A Piadena, invece, è stata celebrata la santa messa di saluto a don Giuseppe Manzoni, destinato all’unità pastorale formata dalle parrocchie di Vicomoscano, Casalbellotto, Quattrocase e Fossacaprara (ingresso alle 10 del 6 ottobre). Suo successore sarà don Antonio Pezzetti (ingresso alle 15,30 del 20 ottobre).

