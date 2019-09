Malore in chiesa durante la messa, 88enne ricoverato

MARTIGNANA DI PO (29 settembre 2019) - Malore in chiesa questa mattina per un 88enne durante lo svolgimento della messa. L’uomo, intorno alle 11.20, si è sentito male improvvisamente e, scattato l’allarme, sul posto sono giunte un’autoambulanza della Padana Soccorso e l’auto medica dell’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore. L’anziano è stato sottoposto ad elettrocardiogramma sul posto e poi condotto all’ospedale in codice giallo, con un quadro clinico di media gravità.

