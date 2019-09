Tragedia nella notte, muore operaio colto da infarto

RIVAROLO DEL RE (29 settembre 2019) - Un attacco cardiaco l’ha colto mentre stava lavorando, in piena notte, al Consorzio Casalasco del Pomodoro. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per un operaio 62enne della provincia di Reggio Emilia. I soccorritori della Padana Soccorso e dell’auto medica giunta dall’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore hanno effettuato le pratiche rianimatorie ma senza esito. Il fatto è avvenuto poco prima delle cinque. Il carrellista stava portando con il muletto un pallet dalla linea di produzione al magazzino. I colleghi non l’hanno più visto ritornare e si sono preoccupati andandosi a sincerare del fatto che non fosse accaduto nulla. A quel punto hanno trovato il collega riverso a terra e hanno lanciato l’allarme. Sul posto 118 e carabinieri di Rivarolo.