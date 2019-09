Salvini contro tutti

VIADANA (28 settembre 2019) - Era atteso e non ha deluso i militanti leghisti intervenuti al suo comizio alla festa provinciale della Lega a Viadana. Matteo Salvini, segretario del Carroccio ed ex vicepremier del Conte 1, ha attaccato praticamente tutti: il Governo Conte 2, l'ex ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e il nemico dei nemici Matteo Renzi.

Il comizio, di 31 minuti, è iniziato alle 20,29 in una piazza piena solo per metà. All'inizio e anche alla fine del suo intervento Salvini ha ricordato l'ex sindaco Giovanni Cavatorta recentemente scomparso.

L'ex ministro dell'Interno ha criticato l'ipotesi valutata dall'attuale Governo di tassare le merendine e le bibite gassate e ha duramente attaccato la Cei perché fa politica dicendo che chi vota Lega non è cristiano.

"Non sono né depresso né arrabbiato - ha continuato Salvini - perché io ho la dignità salva, mentre Conte, Di Maio e tutti gli altri no". L'ex vicepremier ha ribadito che la Lega sta preparando una legge elettorale che faccia in modo che chi vince governi per cinque anni. "Non è capace", così Salvini ha liquidato l'ex ministro 5S Toninelli. Parole nette anche sul tema dei migranti: "Questo Governo sta trasformando il Paese in un campo profughi".

