Casalmaggiore, gli studenti sul Listone per salvare il pianeta

CASALMAGGIORE (27 settembre 2019) - "È facile non fare niente, il futuro non è il vostro". Sulla linea del discorso che Greta Thunberg, l’attivista svedese 16enne ha fatto alla sede dell’Onu, gli studenti del Polo scolastico Romani di Casalmaggiore hanno partecipato con grinta e intensità al Fridays for Future, lo sciopero per il clima, ritrovandosi alle 8.30 in piazza Garibaldi, sul listone, e intervenendo al megafono sulle motivazioni dell’iniziativa. Anche a Viadana gli studenti dell’Istituto Sanfelice si sono recati in golena a raccogliere rifiuti.