Nessuno lo vedeva da una settimana, 82enne trovato morto in casa

CASALMAGGIORE (26 settembre 2019) - Dramma a Casalmaggiore. Intorno alle 17, Enrico Lini, 82 anni, residente da solo in un appartamento di via Trieste, è stato trovato morto in casa. A destare l’allarme l’odore che si è diffuso sulla scala e addirittura all’esterno. Da circa una settimana nessuno aveva più visto Lini in giro ed è scattato l’allarme. Sul posto mobilitazione di mezzi: carabinieri, autoambulanza, auto medica, polizia locale e vigili del fuoco, che sono entrati in casa dall’esteron con l’ausilio di una scala. Purtroppo una volta dentro hanno fatto la tragica scoperta. L’uomo era rimasto vittima di un malore mentre era da solo. I carabinieri hanno avvertito i famigliari.

