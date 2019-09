Festa della Lega, scoppia il caso 'percentuale sugli incassi'

VIADANA (26 settembre 2019) - «Esprimiamo la nostra perplessità circa la modalità di gestione della ristorazione durante la manifestazione. A prescindere infatti dall’appartenenza politica può essere corretto coinvolgere i commercianti locali, ma ci sembra quanto mai discutibile la richiesta del partito di una percentuale sugli incassi, considerando che tutte le spese sono a carico delle attività». M5S Viadana interviene sulla vicenda che vedrebbe la Lega viadanese chiedere a baristi, gastronomie e ristoratori del centro storico un contributo ‘in percentuale’ sugli incassi in vista dell’atteso fine settimana della festa provinciale.

«Ci è stato chiesto dalla segreteria leghista — conferma il capogruppo M5S in consiglio comunale, Alessandro Teveri, la cui famiglia gestisce una nota gastronomia — ma abbiamo declinato l’invito. Richiesta, tra l’altro, ribadita informalmente anche in sede di conferenza dei capigruppo alla presenza di altri rappresentanti di maggioranza e minoranza». «Tutto vero — aggiunge il capogruppo Pd Nicola Federici —: ero presente anch’io quando è saltato fuori il discorso sulla percentuale da corrispondere al partito al termine della festa». Anche il civico Dario Anzola conferma. «È sembrato tutto molto strano — spiega — perché non si era mai sentita una richiesta del genere. Eppure l’ho sentita con le mie orecchie».

«Non si tratta certo di un’imposizione — ribatte il vice sindaco vicario del carroccio Romano Bellini — bensì di un contributo su base volontaria. Se qualche commerciante o ristoratore vorrà effettuare una donazione al partito sarà bene accetta. Se fosse stata la richiesta di una percentuale sarebbe sbagliata e io non sarei certamente d’accordo. Per quanto ci riguarda noi come partito gestiremo solo il servizio bar».





