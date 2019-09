«Chi non paga la quota non può salire sullo scuolabus»

PIADENA/DRIZZONA (26 settembre 2019) - Linea severa dell’amministrazione comunale sul trasporto scolastico, vista la presenza di notevoli arretrati. Il principio introdotto dal nuovo regolamento che disciplina la materia in tema di responsabilità degli utenti è che, ad un certo punto, se una famiglia non paga e continua a non pagare, il servizio non verrà più erogato. Il punto è stato approvato in consiglio comunale dalla maggioranza, mentre il gruppo ‘Piadena Drizzona Una Comunità che cresce’ ha votato contro e il consigliere Dante Benelli, fuoriuscito dalla maggioranza, si è astenuto.

L’assessore ai Servizi Sociali Luciano Di Cesare ha spiegato che «il servizio scuolabus è a richiesta. Il Comune si riserva di non erogarlo se questo non viene pagato. Parliamo di appena 17 euro al mese per ragazzo, meno di un caffè al giorno».

