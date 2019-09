Il Paese delle aquile: "Albanesi veri ma non stranieri"

MARTIGNANA DI PO (25 settembre 2019) - La comunità albanese, formata da 129 persone a Martignana — la più numerosa tra gli stranieri presenti in paese — vuole farsi conoscere. E domenica pomeriggio c’è stato un grande successo di partecipazione alla manifestazione organizzata presso la sala polivalente Giovanni Paolo II con la partecipazione degli esponenti del Paese delle Aquile. Una festa organizzata dal Circolo Acli ‘E. Anelli’ e dell’oratorio don Giuseppe Mori di Martignana, in collaborazione con Le Aquile Oglio Po, organizzazione di volontariato di protezione civile, e con il patrocinio del Comune. ‘Animare la città’ lo slogan del pomeriggio. Cultura, musica, cibo hanno tenuto unito i partecipanti fino alle 7 di sera. Applausi per le esibizioni del gruppo folkloristico ‘Valleve Shqiponjat’.

Soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori perché gli obbiettivi iniziali sono stati rispettati.

