Esce di strada con l'auto, ferita la conducente

CASALMAGGIORE (24 settembre 2019) - Uscita di strada di una Opel Mokka condotta da una donna poco prima delle 16 di oggi. La conducente del veicolo, superata la rotonda che porta a Quattrocase, procedeva verso Casalmaggiore quando, per cause in via di verifica, ha perso il controllo e si è proiettata sulla destra, uscendo dalla carreggiata. Nulla di grave. La donna è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Oglio Po da una autoambulanza della Croce Verde di Viadana in codice verde. Sul posto per i rilievi e per regolare la viabilità i carabinieri di Casalmaggiore.

