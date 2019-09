Attesa per Salvini, comizio ma niente salamelle

VIADANA (25 settembre 2019) - C’è grande attesa nel Viadanese per la presenza sabato alle 20.30 di Matteo Salvini alla Festa provinciale della Lega, organizzata in piazza Manzoni, ma il segretario del Carroccio arriva senza quella grancassa che ci si poteva aspettare solo un paio di mesi fa quando ‘La Provincia’ anticipò la notizia. All’inizio d’agosto, infatti, Salvini era uno dei due vice premier di Giuseppe Conte, il ministro degli Interni e sicuramente l’esponente del governo più in vista. Sembra passato un secolo, visto che oggi il segretario della Lega non ha più incarichi istituzionali e sta all’opposizione con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, che sgomitano per avere il loro spazio. Inizialmente la festa era stata pensata in grande, con musica e intrattenimenti, la giusta cornice per ospitare un leader che era sulla bocca di tutti, poi la crisi della maggioranza e la nascita del governo sostenuto da 5 Stelle e Pd hanno cambiato le carte in tavola. Si attende comunque un grande afflusso di pubblico, ma sarà solo una manifestazione politica.

