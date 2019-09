Bijou, in mostra i tesori dei piccoli artigiani

CASALMAGGIORE (24 settembre 2019) - Non sono soltanto colorati e originali i bijoux realizzati dagli alunni dell’istituto comprensivo ‘G. Diotti’ ed esposti ora nella sala Zaffanella del Museo del Bijou. Sono anche un esempio concreto di come si possa avvicinare le giovani generazioni al patrimonio culturale locale. La mostra ‘Ridefinire i bijoux del museo’ è stata inaugurata sabato mattina e resterà aperta fino al 13 ottobre. In esposizione i lavori dei ragazzi che hanno frequentato le classi 2A e 2C della scuola secondaria di via Roma nell’anno scolastico 2018-2019. Gli studenti locali hanno visitato un anno fa la mostra ‘Ridefinire il gioiello’ e sono rimasti impressionati dalla creatività di artisti in grado di rielaborare una produzione storica secondo gli stili contemporanei. Così gli alunni della Diotti sono partiti dagli oggetti conservati nella sede espositiva di via Porzio per realizzare pezzi in linea col loro gusto e con quello della moda attuale. Le loro spille, bracciali e collane sono ora nelle teche espositive della sala museale insieme a una foto del bijou che li ha ispirati e una sintetica descrizione delle fasi creative.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO