Processione continua per Marco

PIADENA (23 settembre 2019) - Una processione continua di persone, da quelle più in vista a quelle più semplici, hanno testimoniato il loro dolore: tutte quelle che in tanti anni di carriera erano entrate in contatto con Marco Bazzani, capo servizio della redazione di Casalmaggiore de La Provincia stroncato da un malore sabato pomeriggio. Oggi alle 15, partendo dall’abitazione di via Giovanni Falcone 24 per la chiesa parrocchiale, verrà celebrato il funerale del giornalista che più di chiunque altro conosceva Casalmaggiore e il territorio casalasco.

Per tutta la giornata di ieri una folla incredula ha portato la propria solidarietà alla moglie Annunciata e ai figli Federica e Andrea, così come ai genitori di Marco: incessante il flusso di persone che hanno voluto porgere un estremo saluto all’uomo e al giornalista conosciuto per la sua correttezza e passione nella professione quanto per il suo attaccamento alla famiglia.

Incredulità, come detto, ma anche la consapevolezza di aver perso una figura la cui forza stava proprio nel trattare tutti allo stesso modo una volta entrati nella redazione. Persone semplici e colleghi hanno ricordato la sua figura con una miriade di messaggi sui social.

