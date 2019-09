Mille anni della Pieve di San Maurizio

TORRE DE' PICENARDI/PIEVE SAN MAURIZIO (22 settembre 2019) - Messa solenne, venerdì sera, presieduta dal vescovo Antonio Napolioni, affiancato dal parroco di Torre de’ Picenardi, San Lorenzo, Pozzo Baronzio e Ca’ d’Andrea don Claudio Rossi, e don Antonio Pezzetti, prossimo parroco di Piadena, Drizzona e Vho, per celebrare i mille anni di storia della Pieve di San Maurizio. Sul presbiterio anche don Flavio Meani, segretario del presule. «La storia della Chiesa ha duemila anni, e qui ne sono trascorsi mille», è stato ricordato nel saluto iniziale al vescovo. «Mille anni di fede. Noi oggi guardiamo a queste origini come a linfa vitale per il presente, e siamo grati perché se siamo qui è per tutti quei sacerdoti, laici e fedeli che nel tempo si sono susseguiti mantenendo viva questa Pieve. È un luogo saldo e sicuro in questo tempo di fragilità».

