Rete gas, mazzata al Comune: «Dieci milioni da risarcire»

VIADANA (22 settembre 2019) - È di 10.947.567,18 di euro il rimborso spettante a Italgas Reti Spa stabilito in sede di lodo arbitrale nel contenzioso con il Comune di Viadana. Una vicenda che si protrae nel tempo e che riguarda il riscatto della rete di distribuzione del gas. Un'autentica mazzata per l’amministrazione comunale che ha suscitato la reazione del consigliere comunale di Viadana democratica, Silvio Perteghella, firmatario di un ordine del giorno che chiede di «prevedere apposita discussione in merito alla sentenza del lodo arbitrale nella prima seduta del Consiglio comunale utile». Per Perteghella, il Comune «sta buttando la polvere sotto al tappeto, mentre la sentenza inerente il contenzioso va assolutamente sviscerata in consiglio dato che l’impatto sul bilancio dell’ente non è affatto trascurabile. A tale proposito, andrebbero coinvolte le autorità di controllo del caso, quali revisori dei conti e Corte dei conti».

