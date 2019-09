Festa della Zucca, folla in centro tra sapori e controlli dei Cc

CASALMAGGIORE (22 settembre) - La Festa della Zucca muove gente e la Compagnia dei carabinieri di Casalmaggiore, in particolare con gli uomini della Stazione e dell’aliquota radiomobile, potenzia i servizi di controllo lungo le vie di accesso al centro cittadino e nella stessa piazza Garibaldi. È successo dal pomeriggio di ieri, quando le pattuglie dei militari si sono viste lungo la provinciale Asolana, all’altezza dei supermercati, dal tardo pomeriggio lungo la rotonda Po e nelle vicinanze della rampa del ponte e anche in piazza. Una presenza importante per garantire prevenzione e sicurezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO