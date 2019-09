E' morto il giornalista Marco Bazzani

CASALMAGGIORE/PIADENA (21 settembre 201) - Lutto nel mondo del giornalismo cremonese. Nel pomeriggio di oggi è improvvisamente scomparso Marco Bazzani, 55 anni compiuti il 2 settembre scorso, caposervizio della redazione di Casalmaggiore del quotidiano La Provincia di Cremona e Crema. Un infarto l'ha portato via.

La notizia ha sconvolto i colleghi del quotidiano, e non solo, perché Marco era un giornalista di lungo corso, sempre attento alla realtà in cui viveva e sempre disponibile con tutti. Credeva fermamente nel dialogo e proprio ieri mattina all'istituto Romani aveva partecipato a un incontro a Casalmaggiore dedicato alla prevenzione dell'odio nei luoghi della vita quotidiana: famiglia, stadio, politica.

Marco lascia la moglie Annunciata Camisani, i due figli Federica e Andrea, i genitori e il fratello Davide, collaboratore de La Provincia. E e lascia un vuoto incolmabile tra i colleghi che in tutti questi anni hanno lavorato al suo fianco, apprezzandone le grandi doti, non solo professionali, ma anche umane.

Per Marco in lutto due comunità: Piadena, il suo paese, e Casalmaggiore, la città in cui lavorava da anni e di cui conosceva ogni singola pietra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO