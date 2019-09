CASALMAGGIORE (20 settembre 2019) - Festa della zucca al via. Poco dopo le 19 il benvenuto ai primi presenti in piazza è stato dato da Maurizio Toscani, componente dell’associazione organizzatrice Amici di Casalmaggiore. «Quest’anno — ha esordito — la Festa della zucca è un po’ particolare, come vedete, perché c’è il listone più sgombro. Non è presente il Ristotenda ma ci sono ben 17 posti in cui andare ancora a mangiare i blisgòn, i tortelli di zucca, insieme ad altri piatti».

La parola è poi passata al sindaco Filippo Bongiovanni: «Quest’anno potremmo definire la festa come una festa diffusa, con il coinvolgimento di ristoratori e commercianti. Ci sono un sacco di eventi interessanti e questo si pone in linea con quello che è stato un po’ l’auspicio di Achille Scaravonati, rendere la manifestazione sempre più culturale e un po’ meno gastronomica, pur conservando anche questo importante aspetto».

Domani programma ricchissimo

Alle 8 mercato contadino; dalle 10 alle 19 in area Lido Po la Giornata della Gentilezza, trattamenti, massaggi e yoga con laboratori per bambini; in mattinata alle scuole Marconi e Diotti lezioni di filosofia per docenti; alle 9.30 in piazza Garibaldi per Inventio, ‘L’innovazione digitale per le imprese’, a cura della Camera di Commercio; alle 10.30, a cura dell’Associazione Industriali, prove individuali di colloqui di lavoro per i ragazzi; alle 11 (Inventio) ‘Muovete il cubo - tra comprendere e intraprendere’ con Simone Pezzotta, a cura della BCC; alle 15 allo Zenith scuola di filosofia; dalle 17 sfide a scacchi in piazza; alle 17.30 premiazione Contest Radici; alle 18 (Inventio) ‘Carlo Rotelli — progettare il territorio in tempo di crisi’ a cura di Giacomo Daina; alle 21 ‘Il teatro delle ombre’, a cura di Googol; alle 20.30 Invido; alle 21 (Zenith) incontro con i sindaci dell’Oglio Po; alle 23.30 Silent Disco.